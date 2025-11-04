Interponen querella contra el diputado Cosme Mellado por presunto abuso sexual a exasesora legislativa

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) interpuso ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, una querella en contra del diputado Cosme Mellado (Partido Radical).

La acción judicial se presentó por un presunto caso de abuso sexual, tras la denuncia presentada por una exasesora legislativa que trabajó con el parlamentario por el 16° Distrito, de la región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Desde la Fiscalía Local de Valparaíso se informó que “tras acogida a tramitación querella presentada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por SernamEG, esta fue derivada al Ministerio Público, quien mantiene una investigación en curso, la que se encuentra reservada”.

Mientras que la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, señaló que "como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentamos una querella en contra del diputado Cosme Mellado, esto a partir de una denuncia de violencia de género. Queremos señalar que hemos apoyado y acompañado a la víctima desde enero de este año, desde una perspectiva psicosocial y también jurídica".

"Esta es una causa que está en proceso de investigación, por lo tanto, quisiéramos solicitar a todos y todas tener especial cuidado con los datos de la víctima", agregó.

Según el relato presentado en la acción penal, los hechos se habrían producido entre 2023 y 2024, período en que el diputado habría incurrido en conductas de connotación sexual hacia la trabajadora, aprovechando su posición jerárquica como parlamentario.

La denunciante afirmó que uno de los episodios ocurrió en junio de 2023, cuando Mellado la habría tomado por la cintura y lamido su oreja “de manera lasciva” en dependencias del Congreso Nacional.

En otra ocasión, se acusa al legislador de haber desviado un vehículo institucional hacia una zona de moteles, mientras realizaba insinuaciones sexuales y la invitaba a “pasar la noche juntos”.

Luego de estos hechos, la mujer renunció a su cargo y, posteriormente, interpuso la denuncia con el patrocinio del SernamEG.

PURANOTICIA