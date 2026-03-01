Ataque armado en Maipú deja a dos jóvenes en riesgo vital

Dos jóvenes de 21 y 22 años permanecen en riesgo vital tras resultar gravemente heridos en un ataque armado ocurrido la noche del sábado en la comuna de Maipú, hecho investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El incidente se registró en el cruce de Suecia con Ferrocarril, donde las víctimas fueron interceptadas en medio de un confuso altercado, cuyas circunstancias aún están siendo esclarecidas por las autoridades.

Según los antecedentes preliminares, los jóvenes intentaron huir en un automóvil, momento en que sujetos desconocidos efectuaron múltiples disparos contra el vehículo, impactando a ambos ocupantes.

El fiscal ECOH Roberto Contreras explicó que existió un incidente previo y que, producto de esa dinámica, se disparó contra el vehículo que abandonaba el lugar, donde habría existido interacción con otras personas en el sector.

El persecutor confirmó que las víctimas presentan heridas por proyectil balístico y están siendo atendidas en distintos centros asistenciales de la capital, donde permanecen en estado crítico.

Equipos especializados trabajan en el sitio del suceso realizando peritajes balísticos, levantamiento de evidencia y revisión de cámaras, con el objetivo de identificar a los responsables.

El caso vuelve a encender las alertas por violencia armada en la Región Metropolitana, mientras el Ministerio Público busca esclarecer los motivos del ataque y dar con los autores.