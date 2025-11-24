Interno que escapó de la cárcel de Colina 2 ya había protagonizado una fuga el año 2009

Como Amílcar Olivares Cárdenas, 46 años, fue identificado el reo que la tarde de este domingo 23 de noviembre escapó desde el penal de Colina 2, tras saltar una pandereta.

El sujeto se encontraba en prisión preventiva por el delito de robo con intimidación y el año 2009 ya había protagonizado otra fuga desde el mismo recinto.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó que el preso logró evadir los controles del penal a las 17:27 horas, tras lo cual se activó un operativo de búsqueda en coordinación con Carabineros y la PDI, sin resultados hasta el momento.

“Luego de recabados los antecedentes, se ha puesto en conocimiento a las policías y también estamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad para recapturar a este individuo. Esa es la prioridad hoy día, junto con también confirmar que no existen otros reos que, una vez que se haya realizado el conteo, estén faltando“, señaló Muñoz.

También dijo que el evadido tenía "cierta capacidad para circular dentro del establecimiento", ya que en algún momento se desempeñó como "mozo". En ese sentido, explicó que "tenía conocimientos sobre la estructura y disposición de los medios destinados a impedir la fuga".

Añadió que "es evidente que, si uno revisa las imágenes, tenía claramente dispuesta una ruta de escape y esa ruta de escape es consistente con un conocimiento de la unidad penal".

Por su parte, el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín, indicó que el preso estaba en Colina 2 desde julio, "no obstante, él ya conocía este establecimiento porque cumplió condena acá".

Además, anunció sumarios administrativos para determinar en qué circunstancias se produjo la fuga y determinar la responsabilidad del personal que estaba de servicio.

Olivares habría saltado una pandereta en la parte frontal del recinto penal, vulnerando tanto la guardia interna como la guardia armada, para luego huir en dirección desconocida.

PURANOTICIA