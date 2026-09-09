Intento de encerrona termina con camión cargado con tortas accidentado en Pudahuel

Un intento de encerrona derivó en un accidente de tránsito en la autopista Vespucio Norte, en la comuna de Pudahuel, dejando como particular consecuencia decenas de tortas y pasteles esparcidos sobre la vía.

El hecho se registró a la altura de San Pablo, en dirección al Aeropuerto de Santiago, donde se produjo una colisión entre dos camiones. Uno de ellos correspondía a una máquina tipo 3/4 que transportaba la carga de productos de repostería.

Producto del impacto, el vehículo resultó con importantes daños y parte de la carga terminó desparramada sobre la autopista, obligando a desplegar labores de limpieza y retiro de los productos, acciones que se extendieron por horas.

Según el relato entregado por los ocupantes del camión afectado, el accidente se produjo luego de que intentaran frustrar a alta velocidad una encerrona. En medio de la maniobra para evitar el asalto, el vehículo terminó colisionando con el otro camión.

Cabe hacer presente que pese a la violencia del accidente, no se registraron personas heridas. Sin embargo, la emergencia obligó a restringir el tránsito en algunas pistas de Vespucio Norte, generando una importante congestión en el sector.

A través de sus redes sociales, Transporte Informa señaló que se mantenía una "restricción de pista derecha y central en Vespucio Norte al norte, sector San Pablo, en Pudahuel, debido a una colisión de vehículos, entre ellos un camión 3/4, con resultado de caída de carga. Tareas de limpieza podrían demorar".

"Situación genera tránsito lento", sentenciaron desde la unidad.

PURANOTICIA