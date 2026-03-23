Intento de asalto a BancoEstado en Providencia termina con detenido tras rápida acción policial

Carabineros detuvo a un sujeto que hoy en la mañana intentó asaltar una sucursal de BancoEstado en la comuna de Providencia de la capital. El individuo actuó premunido de un arma de aire comprimido.

El hecho ocurrió poco después de las 8:30 horas en la sucursal ubicada en av. Salvador, a la altura del 290, a un costado del Hospital del Salvador.

Según las primeras informaciones, el sujeto amenazó a dos guardias, les arrebató el armamento, pero la oportuna alarma permitió la rápida llegada de Carabineros al lugar.

El asaltante escapó saltando una pandereta posterior, pero fue atrapado a pocas cuadras al interior de un domicilio donde se había ocultado.

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Gustavo Tapia informó que "se logró incautar un armamento que sería de aire comprimido, también se encontró un gas pimienta y una granada simulada".

Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

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