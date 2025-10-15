Intensos allanamientos en las regiones Metropolitana y de Valparaíso para capturar a banda autora de 16 violentos turbazos

La PDI allanó la mañana de este miércoles cerca de 30 domicilios en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, en el marco de una investigación a una banda dedicada a los turbazos, formada principalmente por menores de edad. Estaría involucrada en el homicidio de un ingeniero en Lampa

Se trata de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y los operativos policiales buscaban capturar a ocho menores de edad y dos adultos por su participación en 15 robos con violencia e intimidación y un robo con homicidio.

Los domicilios allanados se ubican en las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Renca, San Joaquín, La Pintana, Maipú, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna, en la Región Metropolitana, y de Quilpué y El Tabo, en la de Valparaíso.

La banda es investigada por 16 turbazos ocurridos entre mayo y septiembre de 2025 en las comunas de La Florida, Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Cerrillos, Pudahuel, Maipú, Quilicura y Lampa, donde el ingeniero Hugo Fernández resultó muerto tras ser atropellado por los delincuentes.

