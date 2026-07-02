Intensifican controles a evasores del TAG y vehículos irregulares en la Autopista Central

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó una fiscalización en la Autopista Central junto a Carabineros, dirigida en contra de los conductores que evaden el TAG.

"Hay que terminar con esa impunidad de las cosas grandes y las cosas pequeñas. Estuvimos hasta bastante tarde junto con el delegado en múltiples comunas de Santiago, donde hubo más de 10 detenidos por flagrancia y drogas", señaló el ministro.

A ello agregó que "en este caso estamos en un operativo que nos permite retirar de circulación vehículos sin patentes, que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica a ellos, esa sensación de impunidad hay que ir terminando en todo ámbito".

"Carabineros está haciendo esfuerzos, ha sacado a la calle otro tipo de personal y por eso tenemos servicios adicionales para enfocarnos en un delito que está generando conmoción. Si bien han ido bajando las cifras, que son las encerronas, los robos con violencia, turbazos o abordazos".

También aseguró que "las cifras han ido mejorando, pero hay que hacer más presencia para dar tranquilidad a la población y retirar delincuentes que estén con órdenes pendientes. Carabineros siempre en número limitado, pero estamos trabajando en la formación de carabineros, en planes de incentivo que vamos a dar a conocer en las próximas semanas para que tengamos más carabineros".

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