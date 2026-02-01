Intensas lluvias de verano sorprenden a la RM y obligan a activar operativo de emergencia

Las repentinas inundaciones que afectaron a la Región Metropolitana la tarde de este sábado dejaron un panorama complejo en comunas como Lo Barnechea, Maipú y Las Condes, donde se registraron deslizamientos de tierra y daños en viviendas. En apenas una hora cayeron 17,4 milímetros de agua, un fenómeno inusual para esta época del año.

El delegado presidencial subrogante, Andrés Hidalgo, encabezó el balance oficial y detalló las primeras medidas de respuesta. “A las 02:30 de la mañana constituimos el Cogrid regional junto al gabinete y distintas carteras y se ha elaborado un dispositivo inicial que cuenta con una serie de intervenciones que apuntan a dar una primera respuesta lo más contundente posible”, señaló.

Entre las acciones inmediatas, el MOP dispuso maquinaria para evaluar el funcionamiento de colectores y canales, mientras el Minsal iniciará un proceso de vacunación debido a la mezcla de aguas lluvias con aguas servidas. “Lo más probable es que se hayan juntado por el rebalse, pero tenemos que evaluarlo de todas maneras”, explicó Hidalgo.

El Serviu revisa contratos de emergencia y Carabineros reforzó la seguridad con radiopatrullas en las zonas más afectadas.

Además, el Ministerio del Interior desplegó motobombas y camiones hidrojet para labores de limpieza. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó el levantamiento de la Ficha FIBE en Maipú, en coordinación con el municipio.

ANÁLISIS DE SENAPRED



El director metropolitano de Senapred, Sergio Muñoz, recordó que el jueves se declaró alerta temprana preventiva para la precordillera y cordillera. “Ahí estábamos focalizados en Lo Barnechea y Las Condes, que podían ser lugares de impacto”, dijo. Sin embargo, el pronóstico cambió rápidamente y el sábado se anticiparon lluvias intensas en el valle.

Muñoz explicó que el fenómeno se originó en núcleos fríos erráticos, con isoterma alta que provocó lluvia en la cordillera en vez de nieve. “Es una nube que se posiciona en un determinado lugar y, por eso, se da la circunstancia que en un lugar llovía y en otro seguramente no llovía”, detalló.

En Las Condes, se activó la quebrada Honda y sectores cercanos a San Carlos de Apoquindo, generando remoción de masa y afectando unas 12 viviendas. “Gracias a los muros perimetrales no ingresó el agua ni el material a la vivienda. Eso lo está catastrando hoy el municipio ya de día”, precisó.

El director advirtió que las precipitaciones podrían continuar en la cordillera y llamó a la precaución. “El llamado es a no hacer trekking ni excursiones a la cordillera, porque vamos a estar preocupados de alguna activación que pudiese darse de lo que queda del núcleo frío en altura”, concluyó.

