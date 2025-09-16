Inteligencia artificial fortalecerá seguridad en fondas del Parque O'Higgins

La inteligencia artificial será aplicada en las fondas del Parque O’Higgins. A través de un sistema de cámaras con un programa computacional, la productora a cargo del evento busca prevenir delitos y hechos de violencia.

Según informa El Mercurio, se contará con sistemas de detección de metales para impedir el ingreso de elementos cortopunzantes y armas.

Juan Pablo Tapia, productor general del espectáculo denominado La Fonda de Chile, explicó que “el recurso digital operará con un software capaz de registrar los códigos faciales e identificar las características de las más de 200 mil personas que se esperan este año. “Estos registros serán analizados por las policías para detectar eventuales personas de interés”.

El uso de esta herramienta, que captará datos biométricos tanto de quienes accedan por Avenida Matta como de quienes lo hagan por Rondizzoni, está orientado a prevenir delitos y resolver contingencias. En esos accesos también habrá controles de rayos X y detectores de metales.

“Lo estamos mirando desde un enfoque familiar, y así, por ejemplo, nos permitirá actuar rápidamente cuando niños o adultos mayores se extravíen, ya que podremos ubicarlos mediante las cámaras en todo el parque”, recalcó.

Tapia valora es que el uso de la inteligencia artificial vaya en aumento. Agrega que la empresa Ledrium, desarrolladora del sistema que actualmente se utiliza, “ha colaborado previamente con equipos de fútbol para reforzar la seguridad en estadios durante espectáculos de alta convocatoria”.

El año pasado también se implementaron cámaras con Inteligencia Artificial en el Parque O’Higgins, capaces de detectar comportamientos sospechosos entre los visitantes, lo que permitía actuar de inmediato o, en su defecto, entregar el material a las policías.

