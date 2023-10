Insulza se inclina por votar En Contra en el plebiscito: "No nos están dejando mucha alternativa"

El senador José Miguel Insulza (PS) aseguró que desde su partido se podría llamar a votar En Contra en el próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

En entrevista con Radio Pauta este lunes, indicó que "nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para construir una mejor Constitución, pero ellos (la derecha) quieren ganar".

"Lo que quieren es ganar una votación, y la verdad que ganar una votación hipotecando el futuro de Chile los próximos 50 años, eso es lo que molesta", agregó, apuntando a Chile Vamos y Republicanos.

En la misma línea, el parlamentario sostuvo que en el PS "tampoco queremos ganar una votación, no queremos ganar el rechazo… entonces por eso los titubeos, porque no nos gusta el rechazo, pero no nos están dejando mucha alternativa".

"Nosotros no hemos dicho que vamos a rechazar, hemos advertido que este texto constitucional tiene graves daños y tiene que ser revisado", puntualizó.

Consultado por si estaría de acuerdo con que se dé paso a un tercer proceso constitucional de rechazarse la propuesta que se plebiscitará el 17 de diciembre, afirmó que "no soy partidario".

"Si usted mira una encuesta de cuáles son los temas que más le importan a la gente, la nueva Constitución está como en el 1%, al final de la fila. Entonces no creo que se deba hacer de esto un drama, y si no hay posibilidad de tener una buena Constitución, es mejor darse otra oportunidad cuando haya posibilidad de tener una buena Constitución", expuso el socialista.

"Mientras tanto seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 30 años", dijo, a propósito del trabajo en el Congreso, y acotó que "hay una Constitución que existe y con la cual hemos ido trabajando, con ciertos problemas, pero hemos ido avanzando".

