Instituto Nacional lidera expulsiones por violencia escolar durante 2025

La violencia escolar en los liceos emblemáticos de Santiago volvió a instalarse en la agenda pública, luego de que se conociera la detención de un estudiante de 16 años del Internado Nacional Barros Arana, acusado de lanzar bombas molotov contra Carabineros en agosto de 2024.

De acuerdo con cifras entregadas por la Dirección de Educación Municipal (DEM) y publicadas por Emol, las expulsiones aplicadas bajo la normativa Aula Segura casi se triplicaron en 2025 en comparación con el año anterior. Mientras en 2024 se registraron 16 casos, durante 2025 la cifra ascendió a 42 expulsiones.

El Instituto Nacional concentró la mayor cantidad de sanciones, con 34 expulsiones, seguido por el Liceo de Aplicación (10), el Internado Nacional Barros Arana (5) y el Liceo Manuel Borgoño (4). En contraste, durante 2024 se contabilizaron 9 expulsiones en el Instituto Nacional, 5 en el Liceo de Aplicación y 2 en el INBA.

Este escenario se produce en paralelo al traspaso de 43 establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, proceso que ha generado críticas desde el municipio. El alcalde Mario Desbordes calificó la medida como “una muy mala noticia para la comunidad”.

“El problema no son los municipios, sino la baja de recursos asignados por subvención, que además se paga por asistencia y no por matrícula”, señaló el jefe comunal, quien agregó que Santiago enfrenta “serios problemas de violencia política” y llamó a proteger a profesores y asistentes de la educación, además de fortalecer infraestructura, calidad educativa y enfrentar directamente a los grupos violentos.

