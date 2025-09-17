Instituto Nacional de Estadísticas continúa aplicando la Encuesta Web Diversidades hasta septiembre

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mantiene en desarrollo, hasta fines de septiembre, la primera encuesta en Chile destinada a generar información sobre las diversidades sexuales y de género. El cuestionario está disponible en www.encuestadiversidades.cl.

Pueden participar todas las personas de 14 años o más, residentes en Chile, que se identifiquen como parte de las diversidades sexuales y de género. La participación es voluntaria, autoaplicada y completamente confidencial, con medidas especiales para resguardar la identidad de quienes respondan.

La encuesta consta de 8 módulos y contempla entre 54 y 87 preguntas, dependiendo del flujo de respuestas. Su aplicación toma alrededor de 15 a 20 minutos. Algunas secciones están dirigidas exclusivamente a personas mayores de 18 años y requieren consentimiento previo.

Las temáticas que aborda la encuesta incluyen: características sociodemográficas; identidad de género y orientación sexual; familia, educación, trabajo y trabajo sexual; salud mental y autolesiones; experiencias de discriminación y violencia; participación social y redes de apoyo, entre otros.

Dada la innovación y sensibilidad de los temas tratados, el diseño de esta encuesta consideró experiencias internacionales y contó con la colaboración de la academia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) y, especialmente, de la sociedad civil, a través de 38 organizaciones de diversidades sexuales y de género de distintas regiones del país.

La encuesta se rige por el Secreto Estadístico (Ley 17.374). No solicita nombre, dirección ni RUT. Todas las respuestas son anónimas y se utilizan únicamente con fines estadísticos.

Con esta iniciativa, el INE avanza en la generación de información inédita en Chile, contribuyendo al conocimiento y la visibilización de las diversidades sexuales y de género.

Te invitamos a participar en www.encuestadiversidades.cl.

