Instituto Nacional de Derechos Humanos critica el manejo comunicacional del Gobierno sobre el caso de Bernarda Vera

En su primer pronunciamiento por el caso Bernarda Vera, detenida desaparecida que apareció viva en Argentina, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) criticó el manejo del Gobierno en este tema, porque quedó la impresión de que se descubrió por un reportaje televisivo, en circunstancias que las autoridades ya estaban al tanto.

En entrevista con radio Cooperativa, el director del INDH, Yerko Ljubetic, manifestó que "el que haya la impresión de que esto no se hubiera sabido si no hubiera habido un reportaje es la principal crítica que uno puede hacer".

"Es un tema de manejo, de cómo se comunicaron las cosas", sostuvo, sin perjuicio de que las explicaciones que dio el ministro Luis Cordero parecen "razonables", pues apuntan a "un equilibrio entre cuestiones relativas a proteger a la familia, la confidencialidad y cómo dar cuenta a la sociedad, a las organizaciones".

En todo caso, afirmó que se trata de un escenario "complejo", ya que "quizás esto podría haber sido informado antes de que se diera esta impresión de que había sido descubierto por un reportaje, porque no fue así".

En cuanto al caso de Julia Chuñil, activista ambiental mapuche que desapareció en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos, Ljubetic dijo que el INDH no tiene una hipótesis concreta al respecto.

Ljubetic explicó que la aproximación del Instituto a este caso apunta en la misma dirección que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una medida cautelar, en julio de este año, que le ordenó al Estado de Chile redoblar sus esfuerzos para esclarecer lo ocurrido con Julia Chuñil.

"Ni la Comisión Interamericana ni nosotros tenemos una hipótesis concreta acerca de lo ocurrido, lo que nos importa es que el Estado haga todos los esfuerzos necesarios para esclarecer esto. Ése es el monitoreo que estamos haciendo: ver si efectivamente el Estado está redoblando sus esfuerzos materiales, humanos, el proceso que se lleva adelante", enfatizó Ljubetic.

"Lo importante es que ese proceso investigue todas las hipótesis del caso que se presenten. A nosotros nos importa mucho que no haya ninguna posibilidad de que esto se critique, eventualmente, por sesgo, sino que se investiguen todas las hipótesis", añadió.

El objetivo es que "la conclusión a la que se llegue -ojalá pronto- por el Ministerio Público y se haga valer ante los tribunales, sea creíble, que traiga tranquilidad no solo al entorno más inmediato de doña Julia Chünil, sino que también al país, que sigue preocupado acerca de lo que habría ocurrido aquí".

PURANOTICIA