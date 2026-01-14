Instituto de Previsión Social asegura continuidad de la Pensión Garantizada Universal tras notificaciones erróneas

El Instituto de Previsión Social informó que mantendrá la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 13 mil adultos mayores notificados de la suspensión del beneficio por un error. Según el IPS, los afectados estuvieron más de 180 días fuera del país, causal de pérdida de la PGU.

“Queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas usuarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia”, señaló el IPS en un comunicado.

Según el instituto, las notificaciones de suspensión del beneficio fueron enviadas en el contexto de una revisión anual para corroborar que las personas continúen cumpliendo con el requisito de permanencia en el país.

“El IPS está obligado a enviar las notificaciones correspondientes a partir de la información de entradas y salidas provista por los organismos competentes, lo que corresponde al proceso habitual de revisión”, recalcó el IPS.

En cuanto al número de afectados, el IPS enfatizó que “se trata de un porcentaje acotado, respecto del total de más de 2 millones 200 mil personas que poseen la PGU”.

En tanto, en entrevista con radio Futuro, el Presidente Gabriel Boric confirmó que "lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad".

