Entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se definirá el próximo Presidente de Chile: segunda vuelta será el 14 de diciembre

Tal como lo indicaban todas las encuestas, Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los grandes vencedores de la Elección Presidencial de este domingo 16 de noviembre y competirán el próximo domingo 14 de diciembre en una segunda vuelta para dirimir quién será el próximo Presidente de Chile para el periodo 2026 - 2030.

Si bien, algunos sondeos daban sobre el 30% de los votos a la candidata del pacto «Unidad por Chile», la militante del Partido Comunista (PC) superó el 26% de los sufragios, quedándose de todas maneras con el primer lugar de las preferencias.

Por su parte, el líder del Partido Republicano obtuvo más del 24% de los votos en esta primera vuelta, muy en concordancia con lo que sostenían la mayoría de las encuestas publicadas en nuestro país durante los últimos meses previos a la contienda.

Pero la gran sorpresa de esta Elección Parlamentaria fue sin dudas Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), quien superó el 18% de los sufragios, quedándose con claridad con el tercer lugar de la contienda electoral en nuestro país.

La pelea más reñida fue la que libraron Johannes Kaiser, carta del Partido Nacional Libertario (PNL); y Evelyn Matthei, representante de los partidos de Chile Vamos, más Demócratas y Amarillos; quienes quedaron prácticamente igualados con 13%.

Los últimos puestos fueron para Harold Mayne-Nicholls, quien de todas maneras superó el 1% de los votos; misma situación que Marco Enríquez-Ominami; mientras que Eduardo Artés quedó en la última posición, no pudieron llegar a sumar una unidad porcentual en su deseo de quedarse con la Presidencia de Chile.

PURANOTICIA