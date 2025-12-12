Instalan cámaras de vigilancia en el Instituto Nacional, Inba y Barros Borgoño tras casos de violencia

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó la situación de violencia en los liceos emblemáticos y anunció que están en proceso de instalación -o ya instaladas- cámaras de seguridad en tres establecimientos públicos de la comuna, tras conversaciones con sus comunidades.

Según publica El Mercurio, se trata de los liceos Barros Borgoño, Internado Nacional Barros Arana (Inba) e Instituto Nacional. Las cámaras se ubican en espacios comunes, “en los mismos lugares donde a profesores se les ha lanzado una molotov”, aseguró el jefe comunal.

Desbordes indicó que la idea es que las cámaras estén, por ejemplo, en patios y pasillos, "no en baños ni salas, para evitar que sucedan hechos de violencia. Y si suceden, que haya medios de prueba; y si tenemos medios de prueba, que estas personas sean condenadas”.

En la misma línea, complementó: “Rechazo cualquier intento de tratar de impedir esto. Quien está en contra de estas cámaras en los patios -no en los baños, no en las salas- o es cómplice de estos grupos, o al menos es una autoridad o un padre que está de acuerdo con que se siga dañando a estos establecimientos”.

