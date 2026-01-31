Inspectores municipales son atacados a balazos durante patrullaje en Estación Central

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este viernes en Estación Central, luego de que inspectores municipales fueran atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en la comuna.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque ocurrió cerca de las 05:30 horas, cuando los funcionarios fueron alertados por transeúntes respecto a la presencia de un automóvil sospechoso en el sector.

Al ubicar el vehículo en una intersección, se produjo el hecho. Según explicó el mayor de Carabineros Manuel Carvacho, desde un vehículo gris descendieron dos individuos armados.

“Dos individuos descienden de este vehículo gris, los dos armados, vestidos de negro, con placas similares a la PDI, y efectúan a lo menos once disparos en contra del personal municipal”, detalló el oficial.

En el lugar se levantaron evidencias que confirmaron la magnitud del ataque. “Se encuentran algunas vainas percutadas, que al parecer son de 9 milímetros y .45”, agregó Carvacho.

El vehículo municipal resultó con múltiples impactos balísticos, sin embargo, Carabineros confirmó que no se registraron funcionarios heridos. “Al momento no los mantenemos lesionados, solamente serían los impactos balísticos en el vehículo municipal”, precisó.

Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente. La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), mientras se revisan cámaras de seguridad del sector para esclarecer la dinámica del hecho y dar con el paradero de los agresores.

