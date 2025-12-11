Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza en plena vía pública

Una nueva agresión a un guardia municipal se produjo en la comuna de Independencia, justo en la semana que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Municipal.

El hecho ocurrió luego que la Central de Seguridad informara sobre un sujeto que estaba generando amenazas en la intersección de Recabarren con Luis Johnson. Testigos señalaron que el individuo, de aproximadamente 42 años, había causado destrozos en la casa de una familiar, por lo que varias personas lo seguían portando palos.

Los equipos municipales acudieron al lugar y lograron ubicarlo, momento en que el sujeto huyó hacia Avenida Dorsal. Los móviles consiguieron interceptarlo cuando intentaba abordar un vehículo de locomoción colectiva. Debido a su actitud agresiva – portaba un palo y un arma blanca de gran tamaño con la que amenazaba a los inspectores – se solicitó apoyo de otro móvil. Durante el intento de reducción, el individuo atacó a un inspector, provocándole una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo.

Al respecto, el alcalde Agustín Iglesias condenó enérgicamente la cobarde agresión contra uno de los funcionarios de Seguridad Pública. “No vamos a tolerar que quienes trabajan día a día por la tranquilidad de nuestros vecinos sean agredidos de esta manera. Como municipalidad y como comunidad, respaldamos totalmente a nuestro inspector y a todos nuestros equipos de seguridad quienes están cumpliendo un rol fundamental en la prevención y en la respuesta rápida ante situaciones de riesgo, y merecen respeto y protección”.

El jefe comunal destacó la rápida respuesta de los patrulleros para interceptar al individuo que portaba un palo y un cuchillo. Con este último elemento arremetió contra el funcionario municipal, quien recibió un corte en la cabeza cuando era reducido, dejándolo con un profuso sangrado.

Posteriormente, efectivos de Carabineros capturaron al agresor, quien fue llevado hasta la unidad policial de la zona. En tanto, el inspector recibió atención médica de urgencia hasta el Hospital del Trabajador.

“Lo que ocurrió refleja la importancia de que el Gobierno implemente a la brevedad protocolo para implementar en la práctica de Ley de Seguridad Municipal. Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y atribuciones de los municipios en materia de seguridad. Nuestros equipos están en la primera línea, y debemos cuidarlos y dotarlos de todo lo necesario para enfrentar este tipo de situaciones”, finalizó Iglesias.

