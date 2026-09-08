"Inspección Total" al Gobierno de Boric detecta 1.529 hallazgos y deriva siete casos a Contraloría y cuatro a Fiscalía

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno realizó su sesión final este martes.

La denominada «Inspección Total» se trató de una extensa auditoría iniciada en marzo a la gestión de más de 500 servicios públicos durante la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026)

Tras el cierre del proceso, se identificaron 1.529 hallazgos relativos a desviaciones, debilidades o incumplimientos.

De ese total, hubo 188 hallazgos en 57 servicios respecto a los cuales se recomendó instruir sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades individuales.

Además, hubo cuatro servicios cuyos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público para investigar posibles irregularidades. Se trata de las Subsecretarías de la Mujer y del Deporte, Junaeb y la Dirección del Trabajo.

También, siete casos fueron derivados a la Contraloría General de la República y cinco al Consejo de Defensa del Estado.

Al respecto, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, sostuvo que "hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República, que es revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”, dijo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, de acuerdo con el citado medio.

Añadió que el trabajo permite “avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos, fortalecer los controles y, sobre todo, contribuir a que el Estado y sus instituciones funcionen mejor para todos los chilenos”.

Cabe señalar que el comité preparará un informe final con los resultados de la inspección, que será entregado al presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.

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