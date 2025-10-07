Inminente desalojo de la toma Dignidad pese a amenazas de muerte y ataques armados contra funcionarios municipales de La Florida

La Municipalidad de La Florida denunció a la fiscalía las amenazas de muerte y de ataques con armas de fuego que han recibido los funcionarios a cargo del desalojo de la toma Dignidad, a realizarse esta semana. La maquinaria ya está dispuesta para proceder al retiro de unos 194 inmuebles.

El alcalde Daniel Reyes afirmó que “no vamos a permitir que la violencia ni las amenazas intenten amedrentar el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas. Nuestro deber es actuar con responsabilidad, resguardar la seguridad de las familias que viven en un terreno inhabitable y devolver la tranquilidad a los vecinos del sector”.

“Cuando algunos optan por el caos y la violencia, nosotros elegimos el camino del Estado de Derecho. En La Florida no gobiernan las redes sociales ni las amenazas: gobierna la ley, el orden y el compromiso con nuestros vecinos. Quienes intimidan a un municipio por cumplir su deber, están amenazando a todos los vecinos”, enfatizó el jefe comunal.

Además, en su cuenta de Instagram, la Municipalidad anunció que "los equipos municipales ya están listos para el inicio de los trabajos de desalojo de la toma Dignidad, un lugar que ha sido escenario de violentos hechos delictuales e incivilidades".

"Seguiremos trabajando por el bienestar de los vecinos de La Florida, especialmente de aquellos que por años han sufrido los efectos colaterales, como lo han sido en La Higuera, Ampliación La Higuera y Santa Teresa", añadió.

Conforme al plan de acción coordinado entre la Municipalidad de La Florida y el Equipo de Asentamientos Precarios del Serviu Metropolitano, el desalojo programado del Campamento Dignidad se llevará a cabo durante esta semana. Según el municipio, las viviendas están levantadas en un sector con riesgo de inundación de la Quebrada de Macul.

"La medida responde a los graves factores de riesgo existentes tanto para las familias que habitan el sector como para los vecinos cercanos, y se ejecutará con apoyo de fuerza pública y bajo estrictos protocolos institucionales que resguardan la seguridad, el orden y el acceso a soluciones habitacionales transitorias", señaló la municipalidad.

"Durante este proceso, equipos profesionales de la Municipalidad estarán en terreno para entregar orientación y acompañamiento a las familias involucradas", concluyó.

PURANOTICIA