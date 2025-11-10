Inician segunda etapa del plan de recuperación del Barrio Meiggs: aparte de desalojo de toldos azules, ahora se incluyen quioscos metálicos

Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago están desarrollando la segunda etapa del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs, la que hasta el momento se está desarrollando sin incidentes.

El operativo se está realizando en calles San Alfonso y Salvador Sanfuentes, donde los funcionarios están retirando toldos azules e incluso quioscos metálicos no autorizados para el comercio.

Tal como ocurrió en la primera fase del pasado 29 de julio en las calles Campbell, Garland y Meiggs, también se contempla a instalación de rejas en algunos sectores para controlar el ingreso.

En terreno, el alcalde Mario Desbordes dijo que el balance de la primera etapa "es positivo, por eso avanzamos a la segunda etapa".

"Queremos tener una tercera y cuarta etapa dentro de los próximos meses y recuperar de aquí a marzo todo lo que se denomina la Gran Manzana", añadió.

