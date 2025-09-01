Inician excavación en Escuela de Suboficiales del Ejército en Maipú para buscar restos de detenido desaparecido en 1974

La Corte de Apelaciones de Santiago inició los trabajos de búsqueda de los restos del ingeniero Sergio Pérez Molina, en la Escuela de Suboficiales del Ejército.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos del tribunal de alzada, Paola Plaza, encabezó los trabajos de búsqueda de los restos de Sergio Pérez, quien fue detenido por agentes de la DINA el 21 de septiembre de 1974, cuando tenía 31 años.

En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, la diligencia investigativa se inició este lunes 1 de septiembre en los terrenos de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Rinconada de Maipú.

Los trabajos que incluyeron el uso de máquinas excavadoras contaron con la presencia de familiares y amigos de la víctima, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Obras Públicas y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

(Imagen @PJudicialChile)

PURANOTICIA