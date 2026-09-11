Inicia pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez de $30 mil: llegará a 2,3 millones de niños

El Gobierno dio inicio al pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, el cual entrega un aporte de $30.000 por cada niño de hasta 13 años que pertenezca a una familia que esté dentro del 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó que "son 2,3 millones de niños que recibirán este apoyo sin tener que postular. Sabemos que la vida es más exigente en los hogares con niños, y este bono es un alivio concreto que llegará a 1,7 millones de familias. Asumimos este compromiso en la Cuenta Pública y hoy lo estamos cumpliendo".

El bono, que se pagará por una sola vez, y a diferencia de otros beneficios entregados por el Estado, este beneficio reconoce a las familias de acogida.

Cerca de 8 mil niños y niñas que viven en familias de acogida, con resolución judicial, recibirán el beneficio sin la necesidad de acreditar su calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.

“Hoy como Gobierno reconocemos, a través de esta entrega, la labor de familias que abrieron sus casas para cuidar a un niño”, destacó la secretaria de Estado.

Este beneficio, de amplia cobertura, también llegará a cerca de 80 mil niños que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, esto siempre que su madre haya integrado, al 1 de junio de 2026, un hogar que este dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Esta nómina se pagará durante el año 2027, cuando estén cerradas las inscripciones en el Registro Civil y así asegurar que ningún niño quede fuera de la entrega.

La ministra Wulf explicó que los pagos se harán de manera automática a quienes tengan Cuenta Rut del Banco Estado, y de manera presencial en sucursales de los proveedores de pagos del IPS.

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