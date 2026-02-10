Inicia operativo de retiro de más de 500 autos abandonados en Santiago: una persona fue detenida

En el marco del plan municipal de recuperación de los espacios públicos, la Municipalidad de Santiago inició un operativo de retiro masivo de vehículos abandonados en la comuna.

Como resultado del primer despliegue, una persona fue detenida por orden vigente. El sujeto se encontraba viviendo al interior de uno de los automóviles que fue retirado.

El plan contempla el retiro diario de entre 80 y 100 vehículos, proyectando un total de más de 500 autos abandonados durante febrero, los que ya se encuentran catastrados por el municipio.

“Nos encontramos desplegados en la comuna atendiendo el clamor de los vecinos respecto a vehículos abandonados en la vía pública, que son utilizados por personas que no son sus dueños para la comisión de delitos e incivilidades. Esto obedece a una estrategia inédita, nunca antes realizada de manera tan masiva, cuyo objetivo es ordenar el territorio y entregar un mejor barrio y un mejor Santiago a nuestros vecinos”, explicó el director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez,

En ese sentido, detalló que “recibimos reclamos constantes de juntas de vecinos por personas en situación de calle que ocupan estos vehículos, otros que los usan para microtráfico, e incluso denuncias graves, especialmente cerca de establecimientos educacionales, donde individuos se ocultaban en estos autos para atacar o acosar a estudiantes”.

Y recalcó que se trata de una intervención integral y no de acciones aisladas. “Esto no es contra un vecino en particular. Es una problemática integral de seguridad. No es aceptable mantener un vehículo dos o tres años estacionado sin documentos y sin condiciones de tránsito, convirtiéndose en un foco permanente de incivilidad”, añadió.

Por eso, indicó que “lo fundamental es que ningún vehículo permanezca en el espacio público como foco de incivilidad o para la comisión de delitos”.

Por su parte, el coordinador general de incivilidades de la Municipalidad de Santiago, Cristóbal Saavedra, destacó que este plan se suma a otras acciones de recuperación del espacio público.

“Hemos retirado más de 2.200 rucos desde noviembre de 2025 y hoy estamos en un plan inédito retirando autos abandonados y autos rucos. Por encargo del alcalde Mario Desbordes, en febrero vamos a sacar más de 500 vehículos abandonados de la comuna”, indicó.

El operativo forma parte de una estrategia sostenida del municipio para mejorar la seguridad, recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia en los barrios de Santiago.

