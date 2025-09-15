Inhabilitan a Ximena Rincón: el Tricel acoge reclamación y la deja fuera de la carrera senatorial

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha declarado la inhabilitación de la candidatura al Senado de Ximena Rincón por la Región del Maule. La decisión del organismo, que se dio a conocer este lunes, la deja fuera de la carrera por un tercer período parlamentario consecutivo.

El fallo del Tricel acogió una reclamación presentada por siete partidos oficialistas (Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, PPD, DC, Partido Socialista y el Partido Comunista), quienes argumentaron que la postulación de Rincón contravenía la Constitución.

La resolución se fundamenta en el artículo 51 de la Carta Fundamental, que establece que los parlamentarios pueden ser reelegidos sucesivamente por un máximo de dos períodos.

Según el tribunal, la candidatura de Rincón "no puede ser aceptada" al estar postulando a un tercer período, lo que contraviene la ley.

Como consecuencia directa de este fallo, el Tricel dejó sin efecto la aceptación de su candidatura que había sido previamente realizada por el Servicio Electoral (Servel) el 29 de agosto de 2025.

