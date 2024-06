Ingresan requerimiento en Contraloría para que fiscalice legalidad del convenio entre Codelco y SQM para explotación del litio

La diputada Camila Musante (IND), junto a parlamentarios independientes del PPD, ingresaron un requerimiento de fiscalización ante la Contraloría General de la República para que revise la legalidad del acuerdo firmado entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

Al respecto, la parlamentaria manifestó que “hay una cuestión que tiene que ver con la familia Pinochet, pero más allá de la propia exclusión, cuando hablamos de la explotación del litio, estamos hablando de una cuestión que es de interés nacional, que es estratégica”.

En ese sentido, señaló que “en Atacama se encuentra la reserva mundial más grande de litio que conocemos a la fecha. Y, por lo tanto, hay que resguardar que se celebre un buen acuerdo. Un buen acuerdo para la explotación del litio tiene que ser un buen acuerdo para todos los chilenos”.

“Y con toda la opacidad que ha existido dentro de esta negociación, a la fecha en que no se conocen las razones por las cuales no se llevó a cabo una licitación, no podemos afirmar aquello”, agregó.

Finalmente, la legisladora afirmó que “este requerimiento lo que busca no es solamente dar cumplimiento a las normas de prioridad, de transparencia, y conocer las razones en torno a la falta de licitación dentro de esta negociación, sino que además resguardar el interés nacional que está en torno a la explotación del litio. El que es un recurso estratégico para Chile y cuyos recursos tienen que garantizarse que puedan llegar a todos los chilenos y chilenas”.

