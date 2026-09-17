Ingresan proyecto para rebautizar la región Metropolitana en honor al general Manuel Baquedano

La diputada Ximena Ossandón (RN) y su par republicano Felipe Ross ingresaron un proyecto de ley que propone que la región Metropolitana pase a denominarse oficialmente “Región Metropolitana del General Manuel Baquedano”.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, la propuesta busca rescatar el valor de los símbolos históricos como elementos que contribuyen a la identidad nacional y a la construcción de una memoria compartida entre generaciones.

El texto destaca particularmente la trayectoria del general Manuel Baquedano, quien lideró al Ejército de Operaciones del Norte durante la Guerra del Pacífico y encabezó las tropas chilenas en victorias como Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, además de ingresar con sus tropas a Lima.

La iniciativa también releva su trayectoria política: Baquedano fue senador de la República entre 1882 y 1894 y ejerció como Presidente provisional de Chile entre el 29 y el 31 de agosto de 1891, tras lo cual entregó el mando y rechazó la posibilidad de asumir la Presidencia de manera permanente.

Para Ossandón, el proyecto constituye una forma de reparación y de transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones. “Este proyecto surge como un acto de reparación y un ejemplo para las futuras generaciones. Los símbolos y la memoria compartida en el tiempo son parte fundamental de la construcción y el sostenimiento de una Nación. Entonces, primero hay que entender por qué el general Baquedano estaba en el lugar que estaba, con este lugar tan neurálgico, que es la Plaza Baquedano, después llamada Plaza Italia, después Plaza Dignidad, pero que no era una persona cualquiera”.

“Él fue un hombre destacadísimo, fue uno de los generales más destacados de la guerra del Pacífico. Fue la persona que, en el fondo, al final terminó liderando todo lo que terminó siendo la toma de Lima”, agregó.

En la misma línea, la diputada señaló que la trayectoria de Baquedano trasciende su rol militar: “Fue Presidente interino de la República, después no quiso continuar en ese cargo. También fue senador, fue una persona que tenía una discapacidad y también la supo suplir. Bueno, es una persona muy íntegra y muy importante para nuestra historia”.

En los fundamentos del proyecto, Ossandón y Ross sostienen que la figura del General Baquedano ocupaba un lugar emblemático dentro de la ciudad y que su retiro se produjo luego de los episodios de violencia registrados durante el denominado estallido social. El texto plantea que aquello significó la pérdida de un elemento asociado a la memoria y al sentimiento de Nación.

La legisladora RN sostuvo que la propuesta busca otorgarle a Baquedano un reconocimiento que, a su juicio, debe trascender el espacio físico que históricamente llevó su nombre.

“Por eso consideramos que poner el nombre del general Manuel Baquedano a la región Metropolitana es una forma, no solo de reparación, sino que darle realmente el lugar donde él debe estar en la historia de nuestro país”, concluyó.

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