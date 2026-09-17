Incautan más de una tonelada de droga y desarticulan dos organizaciones criminales en Puente Alto

El OS-7 de Carabineros incautó en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, más de 1.200 kilos de marihuana.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que es “un trabajo fuerte, permanente y coordinado, en que se desbaratan dos bandas criminales que comercializarían ilícitamente esta droga en lugares de mayor afluencia de público. Es un golpe contra el crimen organizado, y en lo que va del presente año hemos incautado aproximadamente 68 toneladas de droga”.

También se incautaron un kilo 690 gramos de clorhidrato de cocaína, un kilo 235 gramos de ketamina y 79 pastillas de éxtasis.

A ellos se suman dos vehículos, una pistola marca Glock calibre 9 mm, 28 cartuchos de munición y cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.

Los detenidos, siete de ellos de nacionalidad colombiana y con situación irregular, más un chileno de 34 años con antecedentes penales, quedaron a disposición del Ministerio Público para su próxima formalización.

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