UDI entrega respaldo a ministro Pérez Mackenna ad portas de interpelación y tilda a la oposición de "irresponsable" y "antipatriota"

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, cuestionó la oposición en la Cámara de Diputados de interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y llamó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad.

El pasado 8 de septiembre, los parlamentarios aprobaron la interpelación al canciller por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

El legislador sostuvo que “el ministro Pérez Mackenna ha tenido una situación difícil por el tema de Estados Unidos y Argentina, y además el Partido Socialista está presentando una interpelación contra él en un acto inédito, irresponsable, antipatriota, que lesiona los intereses de Chile”.

La interpelación contempla 13 materias relacionadas, entre otros temas, la situación del Estrecho de Magallanes y los vínculos con Argentina, además de la relación con Estados Unidos.

El timonel gremialista agregó que “en la UDI lo que vamos a hacer es todo lo contrario: apoyarlo hasta el final y denunciar que hay una parte de la izquierda que, con tal de hacerle daño a un ministro, es capaz de poner en riesgo la negociación con Estados Unidos en materia de aranceles, destruir empleos y, al final, trabajar contra los intereses de su propio país”.

Cabe señalar que la sesión quedó programada para el lunes 28 de septiembre, después del viaje que el secretario de Estado realizará junto al Presidente de la República a Nueva York, donde participará en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

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