Desbordes advierte que "causal de destitución" en reglamento de ley de Seguridad Municipal podía usarse como "herramienta política"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró que el Gobierno decidiera retirar el reglamento de la ley de Seguridad Municipal para realizar modificaciones, al considerar que contenía una serie de exigencias que, a su juicio, eran excesivas e implicaban costos innecesarios para los municipios.

“Lo que pasa es que contenía varios elementos que son complejos. El subsecretario Gonzalo Guerrero se abrió de inmediato (a realizar cambios) porque se dio cuenta de que era efectivo que había que corregir cosas”, comentó en entrevista con radio Agricultura.

Y puso como ejemplo que “los guardias de mi municipio, que vamos a llegar a mil ahora, están muy bien equipados, al mismo estándar que un carabinero, pero en el reglamento se nos pedía más cosas”.

“Era una serie de elementos que ni siquiera la policía usa; solo lo usa COP, las fuerzas especiales. Si yo tuviera que comprar eso, me cuesta $1.500 millones adicionales. ¿De dónde se saca esa plata?”, se preguntó.

“Hay que cambiarles todos los colores a todos los vehículos, porque se pusieron creativos y tiene que estar todo uniformado a nivel nacional y el personal de seguridad de negro; entonces, ¿qué hago con los cientos de millones que gastamos?”, agregó.

Aseguró que “son muchas cosas, detalles que no era necesario poner, y vamos a trabajar rápido. El lunes ya está la mesa de trabajo para que el reglamento que lo va a retirar el Gobierno vuelva a ingresar lo más pronto posible”.

Sobre la criticada nueva causal de destitución de alcaldes contenida en el reglamento, el alcalde de Santiago aseguró que “tenía que ver con el proceso de selección, ya que podía significar un sumario para el alcalde que, por ejemplo, se me pasara un ‘papito corazón'”.

“Está bien si uno contrata a diez personas, pero nosotros contratamos mil y le vemos antecedentes a todo el mundo (...) Pero si se me pasaba uno, el alcalde podía ser hasta destituido, y eso se puede prestar para herramienta política”, agregó.

También criticó con que “yo no tengo problema con que a mí me fiscalicen las veces que quieran (…) No es que no estemos de acuerdo con que haya causales, pero sí cuando se exagera. Los alcaldes ya tenemos tantas”.

“Yo estoy de acuerdo con que el alcalde que gaste un peso donde no corresponde se tiene que ir. Me parece estupendo. Pero, lo principal para mí no era el tema de la eventual destitución, sino las otras exigencias porque, ¿de dónde sacó yo los $1.500 millones?”, finalizó.

PURANOTICIA