Ingresa primer reo "común" al expenal Punta Peuco: Es un condenado por violación a menor de edad

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregaron mayores detalles sobre el reo común que ingresó al nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, expenal especial de Punta Peuco.

El secretario de Estado confirmó que este recluso ingresó este jueves al recinto que dejó de ser penal especial después de la toma de razón del decreto respectivo en la Contraloría, tal como lo anunció el Presidente Gabriel Boric el 3 de noviembre pasado.

Por su parte, Pérez informó que el ingreso se concretó "previa evaluación del Consejo Técnico del CDP Santiago Sur, ex Penitenciaría, y posterior resolución del señor director regional metropolitano".

"Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, bajo compromiso delictual, muy buena conducta, no tiene problemas de mal comportamiento y con un bajo saldo de condena al año 2027", añadió.

Agregó que el reo "fue sometido a los protocolos de ingreso, tanto desde el punto de vista sanitario como de seguridad, en los términos que habitualmente se produce", y afirmó que "esta persona no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior en relación a las personas que anteriormente se encontraban allí".

"Considerando las características materiales del recinto, la tecnología de que dispone el rango etario de la mayor parte de sus internos, vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos. Por consiguiente, se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual", concluyó.

Según trascendió, el reo es Clemente Espinoza Fuentes, 75 años, condenado en 2012 a 15 años de cárcel por violación de menor de edad, quien cumplía sentencia en la exPenitenciaría de Santiago. Su ingreso se produjo a las 23 horas de este jueves y se le eligió por mantener buena conducta.

