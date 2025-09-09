Informe revela que ningún diputado ha viajado al extranjero con licencia en la actual legislatura

Un informe de la Cámara de Diputados, presentado este martes por su presidente José Miguel Castro y el secretario general Miguel Landeros, confirmó que ningún parlamentario del actual periodo ha viajado al extranjero utilizando una licencia médica para justificar su inasistencia a las sesiones.

El estudio abarcó a todos los diputados en ejercicio desde el inicio de la presente legislatura, el 11 de marzo de 2022.

El informe fue solicitado por la propia Corporación como parte de una investigación que busca transparentar el uso de las licencias médicas por parte de los legisladores. Los resultados, que ya habían sido adelantados por radio Cooperativa en base a fuentes cercanas al proceso, ratifican que no se han detectado irregularidades en este ámbito.

El secretario general, Miguel Landeros, había anticipado que, si bien el sistema tiene "debilidades producto de la naturaleza del cargo parlamentario, que es autoridad y no tiene el carácter de funcionario público", el informe no halló anomalías.

La publicación del documento busca dar una señal de transparencia y responder a las demandas ciudadanas de mayor fiscalización sobre la labor de sus representantes.

PURANOTICIA