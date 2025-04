Informe revela infracciones de Colo-Colo y que hincha con prohibición ingresó al Monumental con entrada de cortesía

Continúan los problemas para Colo-Colo tras los incidentes registrados hace una semana en el pleito con Fortaleza por Copa Libertadores, cotejo que quedó marcado por el fallecimiento de dos jóvenes fanáticos a la afueras del estadio Monumental y una invasión de cancha que significó al cancelación del cotejo válido por la segunda fecha del certamen continental.

Ahora, The Clinic reveló un informe reservado del Departamento de Eventos Masivos y Fútbol Profesional de Carabineros (OS13), el cual consignó veinte incumplimientos por parte del conjunto popular, que solo ejecutó correctamente 16 de los ítems requeridos por la autoridad.

Entre las falencias detectadas, el citado medio apuntó que solo estuvieron disponibles 219 de los 238 equipos de control que le habían exigido al elenco albo, que además contó con 47 detectores de metales y no los 64 que se habían comprometido.

Por otra parte, indicaron que las avalanchas que derivaron en la muerte de dos hinchas ocurrieron más de una hora antes del inicio del encuentro, lo que además "implicó, indica el informe, que "los sectores de evacuación y las escaleras de las graderías estuvieran colapsadas".

Pero sin duda lo más grave dice relación con la entrada de un forofo que tenía restricción de ingreso, pero que igualmente accedió al recinto deportivo con una entrada de cortesía entregada por Blanco y Negro, concesionaria que administra al club de Macul.

"Ese hincha, según el informe de Carabineros, tenía prohibido el ingreso al estadio por falta al código 102 del Protocolo de Admisión a los estadios elaborado por la ANFP, esto es 'intentar burlar o burlar el derecho de admisión'", especificaron en la publicación.

A todo lo anterior sumaron que "la seguridad privada no cumplió la normativa; no se fiscalizó el porte y uso de pirotecnia; no se cumplió con la 'normativa de videos de seguridad'; se obstaculizaron las salidas de emergencia del estadio; y durante esta etapa del evento se registraron 'daños' y 'desórdenes'".

