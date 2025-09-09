Influencer Ethan Guo concretó la entrega de la donación de US$30 mil acordada con la Fiscalía

El influencer estadounidense Ethan Guo entregó una donación de 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos, como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía para la suspensión condicional del proceso por volar sin autorización a la Antártica Chilena.

La donación se concretó en la sede de la fundación en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y será destinada a financiar programas de rehabilitación oncológica infantil, en el marco de la colaboración con el Hospital St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis.

El 11 de agosto 2025 pasado, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra el piloto, quien voló sin autorización a la Antártica Chilena. La salida alternativa fue ofrecida por la Fiscalía Regional de Magallanes y aceptada por el tribunal.

La Fiscalía imputó a Guo como autor de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, delitos sancionados por Código Aeronáutico y perpetrados en junio recién pasado, en Punta Arenas y Territorio Antártico.

En el fallo, el juez Franco Reyes Pozo aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de 30.000 dólares a Fundación Nuestros Hijos, en un plazo no mayor a 30 días y, además, la prohibición de ingreso del sujeto a territorio nacional por el término de tres años.

Según el ente persecutor, a las 05:27 horas del 28 de junio de 2025, Ethan Guo despegó desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, pilotando la avioneta Cessna, modelo 182 Q, matrícula N182WT, proporcionando un plan de sobrevuelo por la ciudad con aterrizaje en el punto de despegue.

Sin embargo, sin avisar a la autoridad aeronáutica, el estadounidense se dirigió hacía el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, ubicado en la isla Rey Jorge del Territorio Antártico, terminal a la que arribó a las 11:34 horas.

En dicho contexto, el imputado entregó a la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) datos falsos sobre el plan de vuelo y puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada.

