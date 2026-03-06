Inflación se mantuvo estable en febrero: IPC anotó una variación mensual de 0,0%

En febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en el año y de 2,4% a doce meses.

Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,088pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó Vivienda y servicios básicos (-0,4%), con una incidencia de -0,081pp.

Por productos las mayores alzas fueron Transporte en bus interurbano con 18,5%, Carne de vacuno con 1,5% y el Arriendo con 0,5%.

Y en las principales bajas destacaron Transporte aéreo nacional, con una caída de 22,4%, la Luz con una disminución de 1,7% y Gastos comunes con una baja de 2,7%.

PURANOTICIA