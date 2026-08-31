Indultos y conmemoraciones: Presidente Kast evaluará solicitudes caso a caso y descarta actos oficiales para el 11 de septiembre

El presidente José Antonio Kast afirmó que actualmente no tiene ninguna solicitud de indulto resuelta y aseguró que no realizará actos especiales en el Palacio de La Moneda con motivo del 11 de septiembre ni de otras fechas emblemáticas.

En entrevista con radio Cooperativa, el mandatario fue consultado por la situación de personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura y por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

Al respecto, sostuvo que "los tribunales se han pronunciado y uno no discute las resoluciones de los tribunales".

"Pero cuando hay solicitudes de indulto individuales, cada Presidente, mientras no se cambie esa facultad, tiene la posibilidad de indultar caso a caso y de acuerdo a las situaciones que generalmente dicen relación, en lo que ha ocurrido antes, con temas más bien humanitarios; no de cuestionamiento a los fallos de los tribunales", recalcó.

CASO MIGUEL KRASSNOFF

Consultado específicamente por el caso del exmilitar Miguel Krassnoff, Kast reiteró que las eventuales solicitudes deberán ser revisadas individualmente.

"Cada caso se analiza en su propio mérito, en la medida que la persona presente una solicitud y cada solicitud tiene que tener una respuesta. No sé si en ese caso se habrá presentado una solicitud de indulto, pero lo que yo he señalado es que en la medida que vayan llegando, lo vamos a ir analizando en su mérito".

En cuanto a las personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social, el Presidente sostuvo que es necesario revisar las circunstancias de cada caso, sin cuestionar las decisiones adoptadas por los tribunales.

"En el caso del estallido lo que yo he llamado a distintos sectores políticos es que analicemos qué sucedió ahí. Voy a ir viendo caso a caso en la medida que se presenten y voy a ir analizando las circunstancias sin discutir el fallo judicial", recalcó.

El mandatario, además, enfatizó que no tiene "ninguna" solicitud de indulto resuelta y descartó que vaya a conceder alguno por razones simbólicas en una fecha determinada.

En esa línea, Kast aseguró que tampoco indultará a alguien por simbolismo el próximo 11 de septiembre.

FECHAS SIMBÓLICAS

En relación con las conmemoraciones de septiembre, el Presidente Kast descartó realizar actos o conmemoraciones oficiales desde el Gobierno para las fechas del 4 y el 11 de septiembre.

"Yo creo que como presidente de la República voy a estar desplegado, como siempre, en regiones. Yo valoro que no se olviden las fechas porque son parte de nuestra historia. Así como un sector importante de Chile conmemora el 5 de octubre, otros conmemoran el 4 de septiembre, algunos por el triunfo -en su momento- de Salvador Allende y otros por la derrota total que sufrió el texto refundacional impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric", expresó el mandatario.

Respecto de la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Kast confirmó que no organizará ningún acto especial en el Palacio de La Moneda.

De esta manera, según señaló el Presidente, la sede de Gobierno mantendrá únicamente sus actividades habituales, sin una ceremonia especial asociada a la fecha.

PURANOTICIA