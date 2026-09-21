Más de 9.500 controles a buses interurbanos y rurales de todo el país se llevaron a cabo en el marco de celebraciones por Fiestas Patrias

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realizó más de 9.500 controles a buses interurbanos y rurales de todo el país en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Las inspecciones se realizaron en coordinación con Carabineros, entre el 4 y el 20 de septiembre, y se enfocaron en la revisión de las condiciones técnicas de los buses, documentación y el uso obligatorio del cinturón de seguridad, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, destacó el trabajo de fiscalizadores y carabineros, ya que “nos permitió aumentar un 35,7% los controles en comparación con el año pasado, lo que sin duda es muy positivo en nuestro compromiso por hacer de las rutas un lugar más seguro para todos".

"Esto no se trata solo de cursar una multa a los vehículos y a los pasajeros, sino que buscamos generar conciencia sobre la importancia de cumplir con la normativa del tránsito y que tomar buenas decisiones puede salvar la vida de las personas", enfatizó.

Entre los aspectos técnicos que se fiscalizan a los vehículos están el estado de los neumáticos, los frenos, que todas las luces estén funcionando, así como que el parabrisas esté en óptimas condiciones.

Cabe señalar que durante Fiestas Patrias se retiraron 8 buses de circulación.

La jefa de la División de Fiscalización del Transporte, Marcela Fuentes, detalló que “como resultado de los controles, se cursaron 1.222 partes a conductores o propietarios y 302 partes a pasajeros por no utilizar el cinturón de seguridad, además del retiro de ocho buses de circulación. Este 2026 realizamos 9.500 controles, superando con creces los 7 mil efectuados durante 2025. Estas cifras dan cuenta del fortalecimiento del despliegue fiscalizador y de nuestro compromiso con la seguridad de quienes utilizan estos servicios”.

La fiscalización de buses interurbanos y rurales continuará desarrollándose en terminales y carreteras del país. Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar servicios formales, mantener el cinturón de seguridad abrochado durante todo el trayecto y respetar las indicaciones de los equipos fiscalizadores.

PURANOTICIA