Indicaciones ingresadas al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno superan las mil

Durante la semana pasada, trascendió que los sectores de oposición planeaban ingresar una cifra superior a las 2.500 enmiendas al proyecto de Reconstrucción Nacional. Este volumen de modificaciones había sido calificado en su momento como un verdadero "tsunami" de indicaciones.

Sin embargo, el volumen definitivo de propuestas ingresadas por los miembros de la Cámara Baja resultó ser considerablemente menor a lo proyectado. Todo esto ocurrió en el marco de la revisión inicial del articulado, proceso que fue llevado a cabo a través de la Comisión de Hacienda de la corporación.

Diversas estimaciones apuntan a que se recepcionaron más de mil indicaciones. Estas correcciones fueron patrocinadas tanto en representación de múltiples colectividades políticas como a título estrictamente individual por parte de distintos diputados y diputadas.

El Partido Comunista (PC) y el Partido de la Gente (PDG) son las colectividades que más propuestas ingresaron, superando las 150 modificaciones cada uno.

Es importante precisar que la idea de legislar ya había sorteado su primer obstáculo el jueves 7 de mayo de 2026. En dicha jornada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados visó el texto en general tras registrar ocho respaldos, cuatro rechazos y una única abstención, la cual correspondió a la parlamentaria Zandra Parisi, militante del Partido de la Gente.

El siguiente paso legislativo contempla el inicio de la discusión en particular dentro de la misma instancia parlamentaria, agendada para este martes 12 y miércoles 13 de mayo. Dicha etapa exigirá un análisis exhaustivo, artículo por artículo, además de someter a sufragio cada una de las enmiendas formuladas tanto por los legisladores como por el Poder Ejecutivo.

Una vez superada esta fase, la normativa deberá ser despachada para su estudio en las comisiones de Trabajo y Medioambiente. De respetarse el cronograma trazado por el Gobierno, la propuesta quedaría en condiciones de ser debatida y votada por el pleno en la Sala de los diputados y diputadas durante la semana del 18 de mayo.

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