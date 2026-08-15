Detective de vacaciones detiene a dos sujetos en auto robado en San Joaquín

Un funcionario de la Brigada de Investigación Criminal San Ramón, que se dirigía junto a su familia al Teatro Municipal de San Joaquín durante sus vacaciones, terminó interviniendo al detectar un vehículo sin placas patentes y con dos sujetos sospechosos en su interior, a pocos metros de distancia.

El oficial, perteneciente al Grupo de Investigación de Delitos Violentos de Bicrim San Ramón, caminó con seguridad hacia el vehículo -el cual mantenía evidentes daños en su parte delantera- y se identificó como policía.

“Logró advertir de manera inmediata que uno de los sujetos portaba un arma de fuego en la cintura, razón por la cual les ordenó descender del vehículo, logrando reducir a ambos y controlando la situación, para luego pedir apoyo inmediato a otras unidades policiales”, contó el subcomisario Fabián Lagos, sobre el hecho.

Rápidamente otros funcionarios llegaron al lugar y colaboraron con las detenciones, permitiendo verificar el arma, la cual correspondía a una excelente réplica de una pistola marca Glock, destaca el oficial.

Una vez asegurado el sitio del suceso, el personal policial pudo establecer que el vehículo en el cual se movilizaban mantenía un encargo vigente por el delito de Robo con Intimidación, hecho denunciado solo un par de horas antes en Carabineros, lugar donde las víctimas (una mujer adulta mayor, su hija y su nieta) habían señalado la participación de dos individuos de características similares a las de los sujetos fiscalizados, quienes además habían utilizado un arma de fuego, igual a la hallada, para intimidarlas.

En vista del cúmulo de notorias coincidencias y posterior comprobación de los antecedentes de la causa, ambos individuos, de 17 y 18 años, fueron detenidos por el delito de Robo con Intimidación de Vehículo Motorizado, quedando a disposición del debido control de detención.

PURANOTICIA