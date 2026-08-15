Gazmuri valora reapertura de relaciones con Venezuela y pide reponer embajadas

El exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien fue el último representante diplomático chileno en Caracas, valoró la decisión del gobierno de José Antonio Kast de avanzar en la reapertura de relaciones con ese país y planteó que se deberían restablecer “plenas relaciones diplomáticas” en el menor plazo posible.

“Me parece muy positivo, estoy de acuerdo. Nunca quisimos romper relaciones. Kast, felizmente, ha mantenido la tradición diplomática chilena. Está en el interés de los dos países y de las comunidades chilena y venezolana que existan esas relaciones”, aseguró Gazmuri en entrevista con El Mercurio.

Y aseguró que esta reapertura de relaciones “tiene que ver con los cambios que han ocurrido en Venezuela. Hoy Venezuela, de hecho, es un protectorado americano”.

“Eso sí me ha sorprendido. El mismo régimen, que gobernó con Maduro (...), que hacía del antiimperialismo una de las razones de su existencia, se ha convertido en brazo ejecutivo del protectorado desde la potencia imperial”, analizó el exdiplomático.

Para Gazmuri relacionarse prontamente con Venezuela “es indispensable, yo restablecería plenas relaciones diplomáticas en el plazo más breve posible. No hay ninguna razón para no hacerlo”.

Ante la consulta si la reapertura de consulados en Venezuela y viceversa es suficiente para abrir la puerta a la deportación o salida voluntaria de venezolanos indocumentados o implicados en delitos, la respuesta de Gazmuri es categórica: “No, los consulados no tienen que ver con eso”.

Y aclara que para eso habría que reponer embajadas, porque ese tipo de acuerdos “son de gobierno a gobierno. Los cónsules son para atender a los connacionales, no para resolver problemas bilaterales. Para esos son los embajadores”.

El histórico miembro del PS agregó en la entrevista que el Presidente Kast hizo promesas irrealizables en materia de expulsiones: “Y eso lo sabía. Y si no lo sabía, demostraba una ignorancia mayor. No es posible una deportación masiva, salvo que el país de origen del inmigrante los quiera recibir”.

Sobre lo mismo, el exembajador cuestiona la idea defendida en su momento por el mandatario de sacar a los venezolanos a través de un corredor humanitario: “Imposible. ¿Qué país va a aceptar que parta gente de Santiago en un bus, pase por Perú, Ecuador, Colombia y llegue a la frontera venezolana, si no está de acuerdo el gobierno venezolano en recibirlos?”.

PURANOTICIA