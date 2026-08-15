Gael Yeomans por elecciones en el Frente Amplio: "Estamos convocados a construir partido"

Tras emitir su voto en la sede del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, candidata a la presidencia del partido, reforzó sus intenciones de fortalecer la proyección de la colectividad.

“A eso estamos convocados. No solamente a participar en estas elecciones, sino a construir partido que sea una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast, pero también que sea alternativa de futuro”, dijo Yeomans en un punto de prensa en Esmeralda 761.

La candidata también se refirió a la publicación del expresidente Gabriel Boric, que llamó a la autocrítica a la izquierda y al progresismo.

“Esa invitación nosotros la queremos acercar a nuestro partido y queremos también que esa reflexión no solo se quede en nuestras palabras, sino que en nuestros hechos. Esa invitación que nos hace el presidente Boric, nosotros la sentimos parte del trabajo y de lo que hemos construido como Frente Amplio”, agregó Gael Yeomans

Y remarcó que “somos parte también de la reflexión, de la autocrítica, lo hicimos en el Congreso Ideológico y ahora también lo estamos haciendo en estas elecciones en el Frente Amplio”.

“Recogemos también sus palabras, porque creemos que la política es mucho más que simplemente una declaración por redes sociales, es una invitación a construir un país más justo, un país más solidario, un país en donde vivamos mejor. Y para eso hemos sido convocados y también para eso vamos a seguir trabajando”, finalizó.

La elección interna del Frente Amplio se desarrolla este sábado para definir la nueva conducción de la colectividad, en un proceso en el que Yeomans compite por la presidencia del partido. Los comicios buscan renovar la directiva y definir el rumbo del FA como principal fuerza opositora al gobierno de José Antonio Kast.

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