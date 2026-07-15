INDH aclara que no rechaza sanciones por rayados no autorizados y precisa observaciones al proyecto de Registro de Vándalos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aclaró que no se opone a las sanciones por rayados no autorizados contempladas en el proyecto de ley sobre Registro de Vándalos e Incivilidades, luego de las críticas surgidas desde distintos sectores por sus observaciones a la iniciativa.

El organismo reconoció además que la forma en que tituló uno de los apartados de su informe legislativo —"Sobre la posible criminalización de la expresión artística y la libertad de expresión"— "puede mover a equívocos", precisando que sus reparos apuntan a la necesidad de delimitar con mayor claridad las conductas que serán sancionadas.

En su informe sobre el proyecto, el INDH señaló: "Desde la perspectiva del principio de legalidad, resulta especialmente relevante que las conductas comprendidas por el proyecto se encuentren suficientemente determinadas, de modo de evitar que una regulación concebida para sancionar actos vandálicos termine comprendiendo manifestaciones cuyo contenido expresivo merece una protección diferenciada. Ello exige que el legislador establezca criterios claros que permitan distinguir entre daños al patrimonio y expresiones artísticas, culturales o políticas, aplicando además respuestas proporcionadas al distinto desvalor de unas y otras conductas".

Tras las críticas formuladas por diversos sectores del oficialismo, entre ellos los ministros Martín Arrau y Francisco Undurraga, el organismo explicó que sus observaciones se enmarcan en su mandato de velar por la compatibilidad de las normas con los estándares internacionales de derechos humanos.

En ese contexto, el INDH afirmó que "en cumplimiento de su mandato legal en cuanto a cautelar la armonía de nuestras normas legales con los estándares de derechos humanos, el INDH formuló una serie de observaciones al proyecto de ley sobre Registro de Vándalos e Incivilidades, entre las cuales se encuentra nuestra preocupación por lo referido a los rayados u otras intervenciones sobre bienes públicos o privados".

Asimismo, el instituto sostuvo que "sin perjuicio de que el modo de titularlo puede mover a equívocos, el informe del INDH en esta materia es claro: no cuestiona el propósito de sancionar a quienes, sin autorización, rayen o intervengan bienes públicos o privados, ni sostiene que dichas conductas deban quedar impunes".

Finalmente, el organismo explicó que su recomendación apunta a precisar el alcance del tipo penal incluido en el proyecto, debido a posibles dificultades de interpretación. En esa línea, indicó: "Por el contrario, respecto del tipo penal de rayados no autorizados propuesto por el proyecto de ley, el INDH recomienda precisar con mayor claridad la conducta sancionada, su entidad lesiva y su relación con el daño al bien afectado, ya que la amplitud e imprecisión pueden provocar dificultades de interpretación y aplicación de la Ley, como, por ejemplo, cuando se trate de actividades autorizadas por los propietarios", cerró.

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