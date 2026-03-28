Ciudadano colombiano sufre rapto desde barbería en Santiago: Terminó baleado

Tras ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital El Pino, un ciudadano colombiano permanece bajo observación médica luego de ser víctima de un violento secuestro que culminó en un ataque armado durante este fin de semana. El hombre, quien mantiene su situación migratoria regular y no posee antecedentes policiales, fue interceptado la noche de ayer por un grupo de al menos tres individuos mientras se encontraba en una barbería del casco histórico de Santiago.

El incidente derivó en una persecución por parte de familiares y conocidos del afectado, quienes siguieron el rastro del automóvil captor hasta la comuna de San Bernardo. Al llegar a la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado, los delincuentes obligaron a la víctima a descender del vehículo y le dispararon en una extremidad inferior. El proyectil dañó la arteria femoral, situación que obligó a sus allegados a trasladarlo de inmediato al centro asistencial.

Respecto al estado de salud del herido, el subcomisario José Luis Vallejos Bobadilla, perteneciente a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, confirmó que el paciente “se encuentra estable y fuera de riesgo vital”. Las diligencias investigativas están siendo coordinadas por la policía civil en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El fiscal Eduardo Pontigo, representante del equipo ECOH, ratificó que la principal línea investigativa apunta a una detención ilegal forzada. Según explicó el persecutor, “hay antecedentes que permiten dar por hecho o acreditado que a él lo suben a la fuerza a un vehículo, lo sacan de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo”.

Sobre el móvil del ataque, las autoridades aún no logran establecer un motivo claro. Al ser consultado por posibles conflictos previos, Pontigo señaló: “Hasta el momento no tenemos nada concreto en cuanto a que haya tenido rencillas anteriores, que hayan motivado estos ilícitos en contra de él”. En este sentido, la fiscalía considera fundamental obtener el testimonio del afectado para determinar si hubo exigencias o negociaciones durante el tiempo que permaneció retenido.

Actualmente, los peritos se encuentran analizando los registros de cámaras de seguridad para reconstruir la trayectoria del automóvil y lograr la identificación de la placa patente. Hasta el cierre de esta edición, los autores del secuestro y homicidio frustrado no han sido capturados.

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