Indagan muerte de niño de 11 años en San Miguel: habría caído desde departamento ubicado en el piso 16

Un trágico suceso movilizó a Carabineros durante la tarde de este miércoles hasta el condominio ubicado en calle Álvarez de Toledo N° 764, en la comuna de San Miguel.

A las 17:30 horas, personal policial confirmó el fallecimiento de un niño de 11 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de estacionamientos del recinto.

Según información preliminar, el menor habría caído desde un departamento ubicado en el piso 16. Al momento del hecho, se encontraba al interior del inmueble acompañado por su madre y la pareja de esta.

Como consecuencia del hallazgo, Carabineros procedió a aislar el sitio del suceso, a la espera de instrucciones del Ministerio Público. En paralelo, se iniciaron diligencias para recabar los primeros antecedentes, incluyendo la consignación de testigos y de los adultos responsables del menor.

Se espera que en las próximas horas se instruya a la Policía de Investigaciones (PDI) para continuar con las diligencias correspondientes.

El caso también abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del edificio, ya que podría no contar con mallas de seguridad.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA