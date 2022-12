Incidentes en las afueras del Liceo de Aplicación provocaron interrupción del tránsito en el centro de Santiago

Nuevamente se registraron enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros en las inmediaciones del Liceo de Aplicación, en el centro de Santiago, región Metropolitana.

La situación mantuvo el tránsito suspendido cerca de dos horas en avenida Ricardo Cumming, entre Alameda y Moneda. Según información preliminar, hubo dos detenidos.

"Av. Ricardo Cumming tiene tránsito SUSPENDIDO entre Alameda y Moneda, debido a personas bloqueando la vía frente al Liceo de Aplicación. Considere alternativa", indicó vía Twitter Transporte Informa de la región Metropolitana.

Cabe señalar que el pasado 23 de noviembre también se registraron incidentes cerca del emblemático liceo, en el marco de la movilización convocada por la Coordinadora Secundaria Revolucionaria exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Además, el establecimiento educacional estuvo en la palestra después de que su exdirector, Huberto Garrido, acusase que existía "un mandato en el ambiente" para no aplicar la Ley Aula Segura por parte del alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

En respuesta, Hassler acusó que "yo no he dado ninguna instrucción jamás de no usar la normativa vigente".

