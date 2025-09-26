Incidente en Ñuñoa: Caída de árbol sobre vehículos provoca cierre total de pistas en Irarrázaval

Pasado el mediodía de este viernes, un árbol de gran tamaño cayó en la intersección de avenida Irarrázaval con Marchant Pereira (a solo metros de Pedro de Valdivia), en la comuna de Ñuñoa, justo frente a un centro Red Salud. El incidente bloqueó completamente todas las pistas de la arteria, generando un corte total del tránsito vehicular.

Según Radio Biobío, el árbol se habría precipitado producto del viento asociado al sistema frontal que afecta a la capital y que dejará precipitaciones durante la jornada. Imágenes enviadas por auditores muestran los daños provocados: una camioneta resultó afectada tras recibir el impacto directo en la parte delantera, mientras otro vehículo quedó con el techo destrozado por una rama de gran tamaño.

Afortunadamente, los conductores involucrados no sufrieron lesiones. “Se encuentran bien”, confirmó el capitán Juan Palma de Carabineros, quien precisó que los daños se concentran en los vehículos.

Personal municipal y de emergencia trabaja en el lugar para retirar el árbol y despejar la vía. “Se va a ir normalizando una vez que saquen la madera del lugar el personal de Bomberos, que nos está cooperando con el personal de emergencia de la Municipalidad de Ñuñoa para poder retirar los escombros que se mantienen y la madera del árbol que fue caído y las ramas que se están cortando”, detalló el capitán Palma.

Mientras se desarrollan las labores de despeje, la calzada norte permanecía con el flujo vehicular detenido. Una vez finalizado el operativo, también se habilitará la calzada sur.

