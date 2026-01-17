Incendios forestales: Banco Central detalla procedimiento para reembolsar billetes y monedas quemadas

En el contexto de la temporada de incendios forestales y estructurales, el Banco Central de Chile (BC) recordó a la ciudadanía que dispone de un servicio gratuito de análisis de billetes y monedas quemados o dañados, el cual permite recuperar el monto del dinero que logre ser validado, siempre que se compruebe su autenticidad.

Este mecanismo está dirigido a personas que hayan sufrido la pérdida parcial o total de efectivo producto de incendios, inundaciones, aluviones u otros eventos accidentales. Para iniciar el trámite, se debe completar un formulario disponible en el sitio web del Banco Central, en el apartado Billetes y Monedas.

En la Región Metropolitana, la entrega del dinero dañado debe realizarse directamente en el Banco Central de Chile, ubicado en Agustinas 1180, Santiago. En tanto, en otras regiones, el procedimiento se efectúa a través de sucursales bancarias autorizadas, cuya nómina se encuentra disponible en el mismo portal institucional.

El BC subrayó la importancia de manipular adecuadamente los billetes afectados por el fuego o altas temperaturas, recomendando no escribir sobre ellos, no limpiarlos ni intentar repararlos, además de guardarlos en bolsas plásticas debidamente identificadas, evitando su deterioro adicional y facilitando el proceso de revisión técnica.

En el caso de las monedas, la entidad indicó que estas deben entregarse secas, en bolsas transparentes y separadas por denominación, evitando el uso de cintas adhesivas o productos abrasivos. Finalmente, el Banco Central recalcó que estas medidas buscan maximizar la posibilidad de revisión y eventual reembolso del efectivo, siempre que cumpla con los estándares técnicos establecidos.

