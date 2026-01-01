Incendios forestales afectan tres regiones y obligan a amplio operativo de Conaf

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó durante la tarde de este jueves un nuevo informe de situación que da cuenta de la existencia de seis incendios forestales activos a nivel nacional, los cuales se concentran en la Región Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

Según el balance actualizado hasta las 14:15 horas, los siniestros presentan distintos niveles de afectación y mantienen un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos, con el objetivo de evitar su propagación y resguardar a la población y a las áreas de valor ambiental.

En la Región Metropolitana, el principal foco se localiza en el sector Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, donde el incendio ha afectado preliminarmente una superficie de 1.012 hectáreas. En el lugar trabajan nueve técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna y tres helicópteros de Conaf, además del apoyo de Carabineros, personal municipal, brigadas del Ejército y una ambulancia de la ACHS. Debido a esta situación, Senapred decretó alerta amarilla comunal.

En la Región de La Araucanía, uno de los incendios más relevantes corresponde al sector Lolenco, en la comuna de Lumaco, con una afectación preliminar de 62,9 hectáreas. Para su combate se instaló un puesto de mando, desplegándose cinco brigadas, recursos aéreos, maquinaria pesada y personal técnico especializado. A ello se suma otro foco activo en San Juan, comuna de Angol, además de dos incendios de menor magnitud en la región.

Finalmente, en la Región de Los Lagos continúa activo el incendio Alto Muro, en la comuna de Castro, con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas, donde operan brigadas terrestres, un helicóptero y personal técnico de Conaf. La corporación reiteró el llamado a la prevención y a evitar conductas de riesgo, recordando que las condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego.

