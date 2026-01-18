Incendios arrasan Punta de Parra: alcalde de Tomé confirma destrucción total de viviendas

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, informó que casi el 100% de las viviendas del sector Punta de Parra resultaron totalmente destruidas tras el avance de los incendios forestales que afectaron zonas urbanas de la Región del Biobío.

De acuerdo con estimaciones de Bomberos y del municipio, el fuego arrasó con el balneario turístico y los hogares aledaños, dejando un escenario de devastación total. La autoridad comunal confirmó que Punta de Parra Antiguo fue completamente consumido por las llamas, mientras que solo dos poblaciones nuevas cercanas lograron salvarse.

Entre los recintos afectados se encuentra la escuela de Punta de Parra, infraestructura educacional que había sido inaugurada recientemente en 2025, lo que incrementa el impacto social de la emergencia para la comunidad local.

En paralelo, Carabineros confirmó el fallecimiento de un hombre en el sector, convirtiéndose en una de las víctimas fatales asociadas a los incendios que continúan afectando a la región.

Hasta el cierre de esta información, el balance preliminar da cuenta de más de 253 viviendas destruidas y cerca de 5.000 hectáreas consumidas, situación que llevó al Gobierno a decretar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, con el objetivo de reforzar el control de la emergencia y el apoyo a los damnificados.

