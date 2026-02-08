Incendio forestal moviliza a Bomberos cerca del Parque de los Reyes en Santiago

Un incendio forestal se registró este domingo en pleno sector céntrico de Santiago, movilizando a los equipos de Bomberos ante el riesgo que representaba para el entorno urbano.

El siniestro se concentra específicamente en las cercanías de la intersección de las avenidas Ricardo Cumming con Balmaceda, zona que limita con el Parque de los Reyes, obligando a activar protocolos de emergencia.

Según informaron desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago, al menos ocho compañías fueron desplegadas para contener las llamas y evitar su expansión hacia sectores poblados.

Las labores se centran en la extinción del fuego y el control de su avance, con el objetivo de proteger tanto la vegetación como la infraestructura y viviendas cercanas.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños mayores, pero los equipos continúan trabajando de manera activa y coordinada para garantizar la seguridad del área y de los transeúntes.

PURANOTICIA